27 Min.Ab 12

Interstellar BBQ - der Name ist Programm! Hier hebt BBQ in eine neue Dimension ab. Mit intergalaktischem Geschmack und kreativen Cuts erleben die beiden etwas, das sie so noch nie gegessen haben. Ist das der Gamechanger im Ranking?

