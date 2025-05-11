Sowas haben wir noch nie gegessenJetzt kostenlos streamen
Texas BBQ Legends
Folge 5: Sowas haben wir noch nie gegessen
27 Min.Ab 12
Interstellar BBQ - der Name ist Programm! Hier hebt BBQ in eine neue Dimension ab. Mit intergalaktischem Geschmack und kreativen Cuts erleben die beiden etwas, das sie so noch nie gegessen haben. Ist das der Gamechanger im Ranking?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Texas BBQ Legends
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH i.G.