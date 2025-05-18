Texas BBQ Legends
Folge 6: BBQ Tradition - seit 1949
26 Min.Ab 12
Louie Mueller - Emotionen und Tradition seit 1949. In dieser Folge wird's persönlich: Das Team trifft Wayne Mueller und taucht ein in die bewegende Geschichte einer BBQ-Legende. Rauch, Herzblut und jahrzehntelange Familientradition - hier geht's um mehr als nur Fleisch.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH i.G.