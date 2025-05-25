Texas BBQ Legends
Folge 7: Das kam unerwartet
24 Min.Ab 12
Barbs BQ - das kam unerwartet! Hinter dem knallpinken Spot steckt Pitmasterin Chuck, die mit Leidenschaft, Feuer und ganz eigener Handschrift die BBQ-Welt aufmischt. Jung, mutig, unfassbar gut - hier trifft Girlpower auf Glut und Geschmacksexplosion. Ist das die Zukunft von Texas BBQ?
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2025
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH i.G.