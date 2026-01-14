The Big Bang Theory
Folge 10: Strafe muss sein
21 Min.Folge vom 14.01.2026
Howard lässt sich von Bernadette überreden, mit ihren Eltern essen zu gehen. Da er nicht weiß, worüber er sich mit den Rostenkowskis unterhalten soll, lenkt Bernadette das Gespräch auf die Angelleidenschaft ihres Vaters. Ehe sich die beiden Männer versehen, haben sie ihre Frauen für das nächste Wochenende zum Angeln miteinander verabredet. Aber vom Angeln hat Howard leider keine Ahnung und nun hat er höllische Angst, dass er sich hoffnungslos blamiert.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen