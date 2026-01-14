Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 6Folge 10vom 14.01.2026
21 Min.Folge vom 14.01.2026

Howard lässt sich von Bernadette überreden, mit ihren Eltern essen zu gehen. Da er nicht weiß, worüber er sich mit den Rostenkowskis unterhalten soll, lenkt Bernadette das Gespräch auf die Angelleidenschaft ihres Vaters. Ehe sich die beiden Männer versehen, haben sie ihre Frauen für das nächste Wochenende zum Angeln miteinander verabredet. Aber vom Angeln hat Howard leider keine Ahnung und nun hat er höllische Angst, dass er sich hoffnungslos blamiert.

PULS 4
