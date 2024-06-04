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The Big Bang Theory

Händchen halten, bitte!

PULS 4Staffel 6Folge 2vom 04.06.2024
Händchen halten, bitte!

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The Big Bang Theory

Folge 2: Händchen halten, bitte!

21 Min.Folge vom 04.06.2024

Penny gesteht ihren Freundinnen, dass sie nicht sicher ist, wie es mit ihr und Leonard weitergehen soll. Wenig später will Amy mit Sheldon im Kino Händchen halten. Der ist alles andere als begeistert und verweist darauf, dass Penny nichts dergleichen von Leonard verlangt. Amy lässt daraufhin durchblicken, dass Penny womöglich die Beziehung beenden wird - Sheldon ist entsetzt und muss ihr versprechen, Leonard nichts davon zu sagen. Das fällt Sheldon jedoch extrem schwer ...

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