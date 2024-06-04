Händchen halten, bitte!Jetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 2: Händchen halten, bitte!
21 Min.Folge vom 04.06.2024
Penny gesteht ihren Freundinnen, dass sie nicht sicher ist, wie es mit ihr und Leonard weitergehen soll. Wenig später will Amy mit Sheldon im Kino Händchen halten. Der ist alles andere als begeistert und verweist darauf, dass Penny nichts dergleichen von Leonard verlangt. Amy lässt daraufhin durchblicken, dass Penny womöglich die Beziehung beenden wird - Sheldon ist entsetzt und muss ihr versprechen, Leonard nichts davon zu sagen. Das fällt Sheldon jedoch extrem schwer ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen