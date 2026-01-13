The Big Bang Theory
Folge 4: Armer Astronaut
20 Min.Folge vom 13.01.2026
Howard kehrt zurück und wird am Flughafen von Bernadette sehnsüchtig erwartet. Unvermittelt sieht er sich dort einer Schar Reporter gegenüber, die mit "Howie, Howie"-Rufen auf sich aufmerksam machen. Doch gelten die Rufe wirklich ihm? Penny, Amy, Leonard und Sheldon veranstalten einen Spieleabend. Ausgerechnet Sheldon ist mit den ausgewählten Spielen so überfordert, dass er und Leonard gegen Penny und Amy nicht den Hauch einer Chance haben.
The Big Bang Theory
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
