The Big Bang Theory

Staffel 6Folge 4vom 13.01.2026
Folge 4: Armer Astronaut

20 Min.Folge vom 13.01.2026

Howard kehrt zurück und wird am Flughafen von Bernadette sehnsüchtig erwartet. Unvermittelt sieht er sich dort einer Schar Reporter gegenüber, die mit "Howie, Howie"-Rufen auf sich aufmerksam machen. Doch gelten die Rufe wirklich ihm? Penny, Amy, Leonard und Sheldon veranstalten einen Spieleabend. Ausgerechnet Sheldon ist mit den ausgewählten Spielen so überfordert, dass er und Leonard gegen Penny und Amy nicht den Hauch einer Chance haben.

