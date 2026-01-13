The Big Bang Theory
Folge 5: Holographisch erregt
21 Min.Folge vom 13.01.2026
Die alljährliche Halloween-Party steht an. Stuart möchte sie in seinem Laden feiern, und Raj bietet sich an, diese für ihn so zu gestalten, dass sie ein Erfolg wird. Amy und Sheldon haben ein Problem: Sie sind sich zwar einig, dass sie in Partnerkostümen zur Party gehen wollen, können sich aber nicht darauf einigen, als welches Paar sie gehen sollen. Indes sind die Freunde von Howard total genervt, denn der erzählt unaufgefordert und ununterbrochen von seinem Ausflug ins All.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen