Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Mädelsabend mit Kerl

PULS 4Staffel 6Folge 11vom 06.12.2025
Mädelsabend mit Kerl

Mädelsabend mit KerlJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 11: Mädelsabend mit Kerl

21 Min.Folge vom 06.12.2025

Leonard plant einen "Dungeons and Dragons"-Spielabend. Penny, Bernadette und Amy haben darauf allerdings keine Lust. Sie beschließen, ohne die Männer auszugehen - nur Raj darf mitkommen, weil er bereits aus dem Spiel ausgeschieden ist. In der Bar kommen die Mädels auf die Idee, für Raj endlich eine passende Freundin zu suchen. Das erweist sich jedoch als schwieriges Unterfangen, da er sich immer in Frauen verguckt, die für ihn unerreichbar sind ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 8 Staffeln und Folgen