The Big Bang Theory
Folge 11: Mädelsabend mit Kerl
21 Min.Folge vom 06.12.2025
Leonard plant einen "Dungeons and Dragons"-Spielabend. Penny, Bernadette und Amy haben darauf allerdings keine Lust. Sie beschließen, ohne die Männer auszugehen - nur Raj darf mitkommen, weil er bereits aus dem Spiel ausgeschieden ist. In der Bar kommen die Mädels auf die Idee, für Raj endlich eine passende Freundin zu suchen. Das erweist sich jedoch als schwieriges Unterfangen, da er sich immer in Frauen verguckt, die für ihn unerreichbar sind ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen