Die Parkplatz-EskalationJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 9: Die Parkplatz-Eskalation
20 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 6
Howard hat sich ein Auto gekauft. Bald entspinnt sich ein erbitterter Streit zwischen ihm und Sheldon um einen Parkplatz auf dem Uni-Gelände. Der Parkplatz steht Howard offiziell zu, aber Sheldon will diesen um jeden Preis behalten - obwohl er überhaupt kein Auto besitzt. Die beiden kämpfen mit harten Bandagen. Schließlich wird ihre Auseinandersetzung auf Amy und Bernadette übertragen. Penny versucht, den Eklat abzuwenden - und gerät vollends zwischen die Fronten ...
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen