Folge 2: Eine Körbchengröße mehr
21 Min.Folge vom 01.12.2025
Leonard ist heimlich drei Tage früher von seiner Expedition zurückgekehrt, um ein wenig ungestörte Zeit mit Penny zu haben. Als Sheldon davon Wind bekommt, ist er tödlich beleidigt und treibt Leonard mit seiner Zickigkeit in den Wahnsinn. Howard kämpft unterdessen mit den Folgen einer Östrogen-Creme, mit der er seine Mutter eingerieben hat: Da er dabei keine Handschuhe trug, gelangten die weiblichen Hormone über seine Haut in seinen Körper und spielen dort nun verrückt ...
