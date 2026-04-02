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The Big Bang Theory

Ostereier im Juni

PULS 4Staffel 7Folge 4vom 02.04.2026
Ostereier im Juni

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The Big Bang Theory

Folge 4: Ostereier im Juni

21 Min.Folge vom 02.04.2026

Als Amy und Sheldon zusammen "Jäger des verlorenen Schatzes" sehen, macht Amy einige Bemerkungen, die Sheldon den Film verleiden. Natürlich will er jetzt auch etwas schlecht machen, das ihr am Herzen liegt.

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