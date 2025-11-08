The Big Bang Theory
Folge 7: Der Proton-Ersatz
19 Min.Folge vom 08.11.2025
In einer Drogerie trifft Sheldon sein Idol Professor Proton und macht sich erneut bei ihm unbeliebt. Als Professor Proton dann auch noch ausgerechnet Leonard um seine Meinung zu einer wissenschaftlichen Arbeit bittet, ist bei Sheldon der Ofen aus. Raj und Howard geraten unterdessen aneinander, weil Howard sich zunächst darüber lustig macht, dass sein Kumpel mit den Mädels Schmuck bastelt, dann aber mit High-Tech-Geräten selbst mitmischt ...
Weitere Folgen in Staffel 7
The Big Bang Theory
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen