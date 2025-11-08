Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Der Proton-Ersatz

ATV 2Staffel 7Folge 7vom 08.11.2025
Der Proton-Ersatz

Folge 7: Der Proton-Ersatz

19 Min.Folge vom 08.11.2025

In einer Drogerie trifft Sheldon sein Idol Professor Proton und macht sich erneut bei ihm unbeliebt. Als Professor Proton dann auch noch ausgerechnet Leonard um seine Meinung zu einer wissenschaftlichen Arbeit bittet, ist bei Sheldon der Ofen aus. Raj und Howard geraten unterdessen aneinander, weil Howard sich zunächst darüber lustig macht, dass sein Kumpel mit den Mädels Schmuck bastelt, dann aber mit High-Tech-Geräten selbst mitmischt ...

