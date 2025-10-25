The Big Bang Theory
Folge 8: Juckreiz im Gehirn
20 Min.Folge vom 25.10.2025
Leonard fischt eine längst überfällige Leih-DVD aus seiner Rumpelkiste, die einst auf Sheldons Kundenkarte ausgeliehen wurde. Sheldon bleibt erstaunlich ruhig, stellt allerdings eine Bedingung: Bis Leonard die DVD zurückgegeben hat, muss er einen extrem kratzigen Wollpulli tragen. Das Problem: Die Videothek existiert nicht mehr ... Penny wäscht unterdessen Rajs Ex-Flamme Lucy den Kopf und löst damit eine verhängnisvolle Kettenreaktion aus.
Weitere Folgen in Staffel 7
The Big Bang Theory
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen