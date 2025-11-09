Ein erfreulicher FehlerJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 6: Ein erfreulicher Fehler
20 Min.Folge vom 09.11.2025
Howard plant anlässlich des Jahrestages seines ersten Dates mit Bernadette eine romantische Überraschung: Er hat einen Song geschrieben, den die Clique musikalisch begleiten soll. Daraufhin entwickelt Penny den Ehrgeiz, Leonard auch mit einer romantischen Aktion zu beeindrucken. Allerdings will ihr nichts Tolles einfallen ... Sheldon entdeckt unterdessen ein neues Element und dreht wegen des Erfolges durch. Doch dann stellt sich heraus, dass sein Fund purer Zufall war ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
