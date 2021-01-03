The Biggest Loser
Folge 1: Der Kampf beginnt
155 Min.Folge vom 03.01.2021Ab 12
In zwei aufreibenden Qualifikations-Challenges müssen die übergewichtigen Teilnehmer Campchefin Dr. Christine Theiss und ihr Expertenteam von sich überzeugen. Denn: Nur 16 von 30 Bootcamp-Bewerbern können sich einen der begehrten Plätze im Camp auf Naxos ergattern! Neben einem lautstarken Kandidaten-Streit, einem tränenreichen Entscheidungsabend und der bisher schwersten Frau auf der "The Biggest Loser"-Waage gibt es eine weitere Überraschung ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen