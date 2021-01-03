Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Der Kampf beginnt

SAT.1Staffel 12Folge 1vom 03.01.2021
Der Kampf beginnt

Der Kampf beginntJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 1: Der Kampf beginnt

155 Min.Folge vom 03.01.2021Ab 12

In zwei aufreibenden Qualifikations-Challenges müssen die übergewichtigen Teilnehmer Campchefin Dr. Christine Theiss und ihr Expertenteam von sich überzeugen. Denn: Nur 16 von 30 Bootcamp-Bewerbern können sich einen der begehrten Plätze im Camp auf Naxos ergattern! Neben einem lautstarken Kandidaten-Streit, einem tränenreichen Entscheidungsabend und der bisher schwersten Frau auf der "The Biggest Loser"-Waage gibt es eine weitere Überraschung ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen