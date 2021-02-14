Im Paarmodus: Wer kann sich auf seinen Partner verlassen?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 7: Im Paarmodus: Wer kann sich auf seinen Partner verlassen?
106 Min.Folge vom 14.02.2021Ab 12
In der siebten Woche auf Naxos müssen die Kandidaten umdenken. Sie können sich nicht mehr hinter einem großen Team verstecken, sondern sind für sich selbst verantwortlich - und vor allem für ihren neuen Partner. Denn wer nicht leistet, muss die Insel am Ende der Woche nicht nur alleine verlassen, sondern reißt seinen Partner gleich mit. Die Waage zeigt schließlich: Wer hat sich auf das Experiment "Paarmodus" eingelassen und das Prinzip verstanden?
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen