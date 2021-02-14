Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Im Paarmodus: Wer kann sich auf seinen Partner verlassen?

SAT.1Staffel 12Folge 7vom 14.02.2021
Im Paarmodus: Wer kann sich auf seinen Partner verlassen?

The Biggest Loser

Folge 7: Im Paarmodus: Wer kann sich auf seinen Partner verlassen?

106 Min.Folge vom 14.02.2021Ab 12

In der siebten Woche auf Naxos müssen die Kandidaten umdenken. Sie können sich nicht mehr hinter einem großen Team verstecken, sondern sind für sich selbst verantwortlich - und vor allem für ihren neuen Partner. Denn wer nicht leistet, muss die Insel am Ende der Woche nicht nur alleine verlassen, sondern reißt seinen Partner gleich mit. Die Waage zeigt schließlich: Wer hat sich auf das Experiment "Paarmodus" eingelassen und das Prinzip verstanden?

