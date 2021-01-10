Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

SAT.1Staffel 12Folge 2vom 10.01.2021
109 Min.Folge vom 10.01.2021Ab 12

Für die Kandidaten startet der lange, steinige Weg in Richtung Titelgewinn. Wer unter ihnen wird "The Biggest Loser 2021" und erkämpft sich die Siegesprämie von 50.000 Euro? Schweißtreibende Challenges stellen die Kandidaten vor enorme Herausforderungen und bringen sie über ihre Schmerzensgrenze hinaus. Am Ende zählt das Ergebnis auf der Waage. Wer muss in der zweiten Woche bereits das Camp auf Naxos verlassen?

SAT.1
