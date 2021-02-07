Erkenne dich selbst und knacke die Zahlenschlösser am StrandJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 6: Erkenne dich selbst und knacke die Zahlenschlösser am Strand
108 Min.Folge vom 07.02.2021Ab 12
Die zweite Halbzeit bricht an, die ganz unter dem Motto "Persönliche Weiterentwicklung" steht. Die Kandidaten müssen sich selbst reflektieren und erkennen, worin sich ihr altes und neues Ich unterscheidet. Doch auch die Power kommt nicht zu kurz: Aus den Tiefen des Sandstrands von Naxos müssen neun Zahlen herausgebuddelt werden. Welches Team schafft es, zuerst alle Zahlenschlösser zu knacken und mit dem daran angeketteten SUP über das Meer zu schwimmen?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen