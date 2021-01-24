Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Balance- und Teamwork: Wie man die innere Mitte findet

SAT.1Staffel 12Folge 4vom 24.01.2021
Balance- und Teamwork: Wie man die innere Mitte findet

Balance- und Teamwork: Wie man die innere Mitte findetJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 4: Balance- und Teamwork: Wie man die innere Mitte findet

105 Min.Folge vom 24.01.2021Ab 12

Balance, Selbst- und Fremdwahrnehmung. Die Kandidaten von "The Biggest Loser" lernen, zu ihrer inneren Mitte zu finden. Ebenso herausfordernd ist die Challenge, die neben Schnelligkeit und Kraft, auch Teamwork abverlangt. Ein Haufen 25 Kilo schwerer Heuballen müssen zu einer Pyramide aufgebaut werden. Beim großen Wiegen werden sich die Kandidaten einer ersten Entscheidung stellen müssen. Wer darf weiterhin um den Titel "The Biggest Loser 2021" kämpfen?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen