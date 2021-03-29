Das Finale: Wer gewinnt die Abnehm-Challenge 2021?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 14: Das Finale: Wer gewinnt die Abnehm-Challenge 2021?
164 Min.Folge vom 29.03.2021Ab 12
Das große Finale - wer wird "The Biggest Loser 2021"? Woche für Woche stellten sich 18 Kandidaten dem Kampf gegen das Übergewicht. Sie meisterten das härteste Abnehm-Camp mit Ehrgeiz, Disziplin und Willensstärke. Und nun ist es geschafft: Das Finale steht ganz unter dem Motto "Der große Wandel". Doch wer hat die größte Veränderung gemacht? Wer kann sich von seinen Mitstreitern abheben? Und wer nimmt die Siegerprämie von 50.000 Euro mit nach Hause?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen