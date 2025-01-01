Neue Teams: Wenn ehemalige Partner zu Gegnern werden ...Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 6: Neue Teams: Wenn ehemalige Partner zu Gegnern werden ...
99 Min.Ab 12
Im Camp stehen große Veränderungen an. Aus den Teampartnern der letzten Wochen werden Gegner. Die verbleibenden Kandidaten treten ab sofort in zwei Gruppen gegeneinander an. Wer in welches Team kommt, entscheiden Jack und Vicky. Als Teamchefs haben sie die Qual der Wahl. Der Konkurrenzkampf im Camp wird immer härter ...
