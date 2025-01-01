Endlich ein bisschen Dampf ablassen: Die Luftballon-ChallengeJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 8: Endlich ein bisschen Dampf ablassen: Die Luftballon-Challenge
91 Min.Ab 12
Jetzt geht es um alles! Von nun an heißt es: Jeder gegen jeden im Camp! Es gibt keine Verbündeten mehr. Oder etwa doch? In den letzten Wochen haben sich im Camp zwei Lager gebildet: Jack, Cihan und Sonja gegen die Rückkehrer Frank und Jenny. In einem spektakulären Wettkampf sind Ausdauer und Willensstärke gefragt. Die Kandidaten arbeiten mit allen Mitteln, um sich den Preis zu sichern, der beim Wiegen einen gewaltigen Vorteil bringen kann ...
