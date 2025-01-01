Nichts für schwere Beine: Die Propeller-ChallengeJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 3: Nichts für schwere Beine: Die Propeller-Challenge
95 Min.Ab 12
Woche drei beginnt für die Kandidaten feucht-fröhlich: Wasserbomben zu werfen ist kein Problem, sie zu fangen schon eher. Wer die meisten Ballons unversehrt über den Pool bekommt, kann sich den Trainer seiner Wahl aussuchen. Nur mit dem richtigen Training purzeln die Pfunde. Wer nicht ehrgeizig genug ist und abnimmt, muss das Camp schnell verlassen ...
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
