The Biggest Loser
Folge 10: Die letzte Woche im Camp: Wem geht auf der Zielgeraden die Luft aus?
93 Min.Ab 12
Die letzte Woche im Camp beginnt. Noch sechs Kandidaten sind im Rennen um den Titel "The Biggest Loser 2012". Für sie steht die schwerste Challenge in Andalusien an. Alle Kandidaten müssen noch mal zeigen, was sie in zehn Wochen gelernt haben. Nicht alle schaffen den Sprung ins Halbfinale. Wem geht auf der Zielgeraden die Luft aus?
The Biggest Loser
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
