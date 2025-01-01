Kein Strandurlaub: 12 Teams starten die Abnehm-Challenge 2012Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Kein Strandurlaub: 12 Teams starten die Abnehm-Challenge 2012
143 Min.Ab 12
Zwölf Teams beginnen ihren Kampf gegen Schwabbelbauch, Hüftspeck und Co. Wer denkt, dass auf die Kandidaten ein gemütlicher Strandurlaub wartet, der täuscht sich gewaltig. Noch bevor die 24 Teilnehmer das Camp betreten, steht der erste schweißtreibende Wettkampf an. Unter der spanischen Sonne heißt es: Auf die Schaufel, fertig, los! Wer zuerst seine Teamfarbe ausgräbt, ist sicher in der zweiten Woche. Für die meisten Kandidaten ist das die erste sportliche Betätigung seit Jahren.
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
12
