The Biggest Loser
Folge 9: Wow! Das Umstyling macht den Abnehm-Erfolg der Kandidaten sichtbar
92 Min.Ab 12
Seit neun Wochen sehen sich die Kandidaten nur noch in ihren Trainingsklamotten. Ihnen fällt kaum auf, wie sehr sich ihr Äußeres bereits verändert hat. Ein professionelles Fotoshooting soll den Abnehmerfolg sichtbar machen. Nach dem Umstyling stehen die Kandidaten vor der Kamera eines spanischen Top-Fotografen, und das Ergebnis verblüfft alle ...
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
