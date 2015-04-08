Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Abschied von Andalusien - und neue Herausforderungen im Ötztal

SAT.1Staffel 6Folge 10vom 08.04.2015
Abschied von Andalusien - und neue Herausforderungen im Ötztal

Abschied von Andalusien - und neue Herausforderungen im ÖtztalJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 10: Abschied von Andalusien - und neue Herausforderungen im Ötztal

105 Min.Folge vom 08.04.2015Ab 12

Das Halbfinale von "The Biggest Loser 2015" beginnt mit einer Überraschung. Dr. Christine Theiss verkündet eine Neuerung mit der niemand gerechnet hat. Diese mischt den Wettkampf nochmal auf und lässt die Kandidaten um ihren Platz im Finale bangen. Im Ötztal in Österreich müssen sich die verbleibenden Teilnehmer noch einmal in verschiedenen Disziplinen beweisen. Denn nicht alle dürfen am Ende auf der Waage zeigen, was sie erreicht haben.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen