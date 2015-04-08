Abschied von Andalusien - und neue Herausforderungen im ÖtztalJetzt kostenlos streamen
Folge 10: Abschied von Andalusien - und neue Herausforderungen im Ötztal
105 Min.Folge vom 08.04.2015Ab 12
Das Halbfinale von "The Biggest Loser 2015" beginnt mit einer Überraschung. Dr. Christine Theiss verkündet eine Neuerung mit der niemand gerechnet hat. Diese mischt den Wettkampf nochmal auf und lässt die Kandidaten um ihren Platz im Finale bangen. Im Ötztal in Österreich müssen sich die verbleibenden Teilnehmer noch einmal in verschiedenen Disziplinen beweisen. Denn nicht alle dürfen am Ende auf der Waage zeigen, was sie erreicht haben.
