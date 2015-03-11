Operation Hausbau: Welcher Teamkapitän sichert die Bonus-Kilos?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 6: Operation Hausbau: Welcher Teamkapitän sichert die Bonus-Kilos?
105 Min.Folge vom 11.03.2015Ab 12
Die Kandidaten von "The Biggest Loser" übernehmen diese Woche selbst die Verantwortung für ihr Training und ihre Ernährung. Die neu gewählten Teamkapitäne treffen die Entscheidungen für ihre Mannschaft. Doch nicht alle Teammitglieder sind damit einverstanden. Machtkämpfe sind an der Tagesordnung! Welches Team steht sich damit selbst im Weg? Und wer wird auf der Waage den Sieg davontragen?
The Biggest Loser
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
