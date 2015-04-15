Wer ist fit und stark genug fürs Finale?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 11: Wer ist fit und stark genug fürs Finale?
105 Min.Folge vom 15.04.2015Ab 12
Das Halbfinale geht in die nächste Runde. Ab jetzt heißt es "Jeder gegen jeden". In drei Challenges müssen die Kandidaten sich einen Platz auf der Waage ergattern. Und das können nur die Teilnehmer, die Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und einen klugen Kopf haben. Um als Finalist in die große Show einzuziehen, muss man sich auf der Waage beweisen und zeigen, dass man zu Hause das Ziel fleißig weiterverfolgt hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen