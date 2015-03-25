Schreien erlaubt: Zieht die 18-Tonnen-Lok!Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 8: Schreien erlaubt: Zieht die 18-Tonnen-Lok!
105 Min.Folge vom 25.03.2015Ab 12
Bei der schweißtreibenden Zug-Challenge müssen die Kandidaten ihre letzten Kraftreserven ausschöpfen. Zur Belohnung hat sich Camp-Chefin Dr. Christine Theiss eine ganz besondere Überraschung ausgedacht, die die Herzen der Kandidaten höher schlagen lässt. Eine wichtige Motivation! So kurz vor dem Halbfinale will keiner der letzten acht Campbewohner ausscheiden. Doch nicht alle von Ihnen haben genug Durchhaltevermögen - und auf der Waage endet der Traum für einen von ihnen.
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen