Das Finale: Wer wird "The Biggest Loser" 2015?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 12: Das Finale: Wer wird "The Biggest Loser" 2015?
139 Min.Folge vom 22.04.2015Ab 12
Endlich ist es soweit: das große Finale von "The Biggest Loser 2015"! Eines steht fest: Alle Kandidaten haben eine großartige Leistung vollbracht und werden mit einem neuen Lebensgefühl belohnt. Nun dürfen sie die unglaubliche Veränderung vor Publikum präsentieren. Für die Finalisten geht es um das Preisgeld von 50.000 Euro. Wer wird den Wettbewerb für sich entscheiden und holt sich den Titel "The Biggest Loser 2015"?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen