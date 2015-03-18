Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Umstyling: Endlich raus aus den Trainingsklamotten!

SAT.1Staffel 6Folge 7vom 18.03.2015
Umstyling: Endlich raus aus den Trainingsklamotten!

Umstyling: Endlich raus aus den Trainingsklamotten!Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 7: Umstyling: Endlich raus aus den Trainingsklamotten!

105 Min.Folge vom 18.03.2015Ab 12

Die siebte Woche bei "The Biggest Loser" startet mit dem lang ersehnten Umstyling, das die Kandidaten zum Strahlen bringt. Erst jetzt wird vielen bewusst, wie sehr sie sich in den letzten Wochen verändert haben. Doch Harmonie und Freude halten nicht lange. Unter den Kandidaten gibt es immer mehr Einzelkämpfer und das führt zu großen Auseinandersetzungen. Der Kampf wird zusätzlich angeheizt durch die geheimnisvollen goldenen Tickets ...

