Halbfinale: Showdown am Strand und auf der WaageJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 10: Halbfinale: Showdown am Strand und auf der Waage
101 Min.Folge vom 05.06.2016Ab 12
Freude und Tränen liegen bei den Kandidaten nah beieinander. Sie müssen ihren Gleichgewichtssinn, ihre Geschmacksknospen und ihren Kampfeswillen unter Beweis stellen. Im Showdown am Algarvestrand entscheidet sich, wer noch vor dem finalen Wiegen die Show verlassen muss. Am Ende auf der Waage wird es hochspannend und hauchdünn. Wer darf sich freuen und zieht in das Finale ein und wer wird sich von seinem großen Traum "The Biggest Loser 2016" verabschieden müssen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen