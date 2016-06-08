Das Finale: Neue AbnehmrekordeJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 11: Das Finale: Neue Abnehmrekorde
144 Min.Folge vom 08.06.2016Ab 12
Endlich findet das Finale von "The Biggest Loser 2016" statt! Es ist ein Wiedersehen voller Überraschungen und großer Emotionen. Hochspannung pur - kann der Favorit von seinen Mitfinalisten eingeholt werden? Neue Abnehmrekorde werden in der Finalshow aufgestellt. Welcher der 20 Kandidaten hat den steinigen Weg zum Traumgewicht gemeistert, und wer konnte sich zu Hause nicht weiter motivieren? Am Ende kann nur einer "The Biggest Loser 2016" werden und 50.000 Euro gewinnen.
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
12
Copyrights:© SAT.1
