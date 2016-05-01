Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Teamgeist vs. Einzelkämpfer-Modus

SAT.1Staffel 7Folge 5vom 01.05.2016
Teamgeist vs. Einzelkämpfer-Modus

The Biggest Loser

Folge 5: Teamgeist vs. Einzelkämpfer-Modus

Folge vom 01.05.2016

Die fünfte Woche beginnt schweißtreibend. In der Bus-Challenge müssen die Kandidaten ihre letzten Kraftreserven ausschöpfen. Willensstärke und Teamgeist werden bei der Essens-Versuchung auf die Probe gestellt. Unter den Kandidaten kristallisieren sich die ersten Einzelkämpfer heraus. Welches Team steht sich damit selbst im Weg und für wen endet der Traum von "The Biggest Loser" auf der Waage?

