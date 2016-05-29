Special Guest Nikeata Thompson bringt Spaß und coole MovesJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 9: Special Guest Nikeata Thompson bringt Spaß und coole Moves
100 Min.Folge vom 29.05.2016Ab 12
Camp-Chefin Christine Theiss hat einen Special Guest mit Rhythmus im Blut eingeladen. Hochmotiviert von der Trainingseinheit starten die Kandidaten in das Viertelfinale. In den Challenges müssen sie Balance, Köpfchen und Ausdauer unter Beweis stellen. Wer schafft es über sich hinauszuwachsen und sichert sich die wertvollen Gewichtsboni? Ein Kandidat schöpft sein Potenzial nicht aus und enttäuscht die Trainer. Auf der Waage entscheidet sich, wer ins Halbfinale einzieht.
