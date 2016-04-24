Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 4vom 24.04.2016
Camp-Chefin Christine Theiss offenbart dem "Biggest Loser" der Vorwoche seine spezielle Aufgabe, die das weitere Teamleben aufmischen wird. In den Challenges zeigt sich, welches Team am besten harmoniert und welcher Trainer mit seinem Team baden geht. Ramin und sein Team werden von einem Kandidaten bitter enttäuscht. Im Spiegelraum der Wahrheit werden die Kandidaten mit ihrem "wahren Ich" konfrontiert. Eine Kandidatin erhält eine Botschaft von daheim, die sie zu Tränen rührt.

