Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Zwischen Freude und Frust: Der Kampf mit den eigenen Emotionen

SAT.1Staffel 7Folge 3vom 17.04.2016
Zwischen Freude und Frust: Der Kampf mit den eigenen Emotionen

Zwischen Freude und Frust: Der Kampf mit den eigenen EmotionenJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 3: Zwischen Freude und Frust: Der Kampf mit den eigenen Emotionen

101 Min.Folge vom 17.04.2016Ab 12

Freude, Wut und Frust liegen bei den Kandidaten nah beieinander. Wer in einem Moment noch einen Sieg feiert, kann schon bald eine herbe Enttäuschung erleben. Doch der Kampf mit den eigenen Emotionen darf dem Teamgeist nicht im Weg stehen. In Team Orange begreift einer das noch nicht und wird langsam zum Außenseiter. Team Türkis ist nach der Niederlage in der letzten Woche noch motivierter. Können sie sich diese Woche gegen Team Orange behaupten und ins Camp zurückkehren?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen