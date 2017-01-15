Hindernislauf unter brennender Sonne - das Ticket für das Luxus-CampJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 1: Hindernislauf unter brennender Sonne - das Ticket für das Luxus-Camp
140 Min.Folge vom 15.01.2017Ab 12
18 Kandidaten stellen sich dieses Jahr dem ultimativen Kampf gegen die Kilos - und zwar im Paarmodus! Schon die erste Challenge wird zur wahren Bewährungsprobe: Statt sich in den komfortablen Produktionsbussen ins Biggest-Loser-Camp chauffieren zu lassen, müssen die Kandidaten einen 5 km langen Hindernislauf unter der brennenden Sonne Andalusiens bewältigen. Nur die 4 schnellsten Paare werden ihre Quartiere im luxuriösen Biggest-Loser-Camp beziehen ...
