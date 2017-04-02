Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Das Finale: Wer wird "The Biggest Loser" 2017?

SAT.1Staffel 8Folge 12vom 02.04.2017
Das Finale: Wer wird "The Biggest Loser" 2017?

Das Finale: Wer wird "The Biggest Loser" 2017?Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 12: Das Finale: Wer wird "The Biggest Loser" 2017?

145 Min.Folge vom 02.04.2017Ab 12

Sie haben gekämpft, sich durchgebissen und ihr Leben umgekrempelt. In der großen Final-Show von "The Biggest Loser", moderiert von Christine Theiss und Matthias Killing, gibt es ein Wiedersehen mit den 18 Kilokämpfern - Wow-Momente, die sprachlos machen inklusive. Am Ende kann nur einer "The Biggest Loser 2017" werden und 50.000 Euro gewinnen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen