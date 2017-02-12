Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Knallharte Trainingseinheiten - und ein Eklat

SAT.1Staffel 8Folge 5vom 12.02.2017
Knallharte Trainingseinheiten - und ein Eklat

The Biggest Loser

Folge 5: Knallharte Trainingseinheiten - und ein Eklat

101 Min.Folge vom 12.02.2017Ab 12

Die Woche beginnt mit einer nächtlichen Überraschung für alle: Eine extraharte Sporteinheit mitten in der Nacht. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. In Team Gelb scheint sich nach dem Weggang von Maik der Zusammenhalt zu verbessern. In Team Lila bleiben die alten Probleme: Björn ist immer noch verletzt und Giuseppe kann sich nicht in die Gruppe integrieren. Bei der Challenge kommt es dann zum Eklat. Und die Waage zeigt schonungslos die Konsequenzen.

