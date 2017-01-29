Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Der erste Team-Wettkampf Gelb gegen Lila

SAT.1Staffel 8Folge 3vom 29.01.2017
Der erste Team-Wettkampf Gelb gegen Lila

Folge 3: Der erste Team-Wettkampf Gelb gegen Lila

101 Min.Folge vom 29.01.2017Ab 12

Die Kandidaten treten erstmal als Team Gelb und Team Lila gegeneinander an! Der erste Trainingswettkampf fordert nicht nur den Zusammenhalt der neuen Teams heraus, sondern führt bereits zu den ersten Verletzten! Zudem führt eine schwere Entscheidung zu einer Veränderung in den Teams. Bei der Challenge "Kopernikus" ist Kraft und Köpfchen gefragt. Dafür gibt es auch zwei Bonuskilos zu gewinnen.

