The Biggest Loser
Folge 11: Vor dem Finale ist noch einmal Höchstleistung gefragt
101 Min.Folge vom 26.03.2017Ab 12
Eine emotionale Woche bei "The Biggest Loser" - Freude und Tränen liegen bei den Kandidaten nah beieinander. Heute müssen die Kandidaten Kraft, Ausdauer und ihren Kampfeswillen unter Beweis stellen. Am Ende auf der Waage wird es hochspannend und hauchdünn. Wer darf sich freuen und zieht in das Finale ein und wer wird sich von seinem großen Traum, "The Biggest Loser 2017" zu werden, verabschieden müssen?
The Biggest Loser
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
12
Copyrights:© SAT.1
