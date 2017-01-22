Training und Selbsterkenntnis bis zur SchmerzgrenzeJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 2: Training und Selbsterkenntnis bis zur Schmerzgrenze
101 Min.Folge vom 22.01.2017Ab 12
Im Zeltlager liegen die Nerven schon in der zweiten Woche blank! Das Zusammenleben erweist sich insbesondere für ein Paar als schwieriger als gedacht. Im Raum der Wahrheit werden die Kandidaten einer Person begegnen, der sie lange aus dem Weg gegangen sind, nämlich sich selbst. Auch am Ende dieser Woche wird Camp-Chefin Dr. Christine Theiss (36) eine grundlegende Veränderung mit ungeahnten Konsequenzen ankündigen ...
