The Masked Singer Austria – 2. Staffel 1. Folge vom 15.02.2021Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Austria
Folge 1: The Masked Singer Austria – 2. Staffel 1. Folge vom 15.02.2021
Acht maskierte Promis versuchen sich in die Herzen der Österreicher zu singen und versprechen einen TV-Abend voller Zauber, Musik und Emotion. Welche Stars sich unter den Masken verstecken, das versucht das Ratepanel um Schauspielerin Elke Winkens, Society-Expertin Sasa Schwarzjirg und Ski-Legende Rainer Schönfelder herauszufinden. Tatkräftige Unterstützung bekommen sie in der Premierenausgabe von keinem Geringeren als Ski-Ass Felix Neureuther. Ob es ihnen gemeinsam bei Moderatorin Mirjam Weichselbraun gelingen wird die geheimnisvollen Hinweise mit den unverfremdeten Stimmen während der Songs zu kombinieren und die wahren Identitäten herauszufinden?
