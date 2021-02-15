Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer Austria

The Masked Singer Austria – 2. Staffel 1. Folge vom 15.02.2021

PULS 4Staffel 2Folge 1vom 15.02.2021
The Masked Singer Austria – 2. Staffel 1. Folge vom 15.02.2021

The Masked Singer Austria – 2. Staffel 1. Folge vom 15.02.2021Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer Austria

Folge 1: The Masked Singer Austria – 2. Staffel 1. Folge vom 15.02.2021

136 Min.Folge vom 15.02.2021Ab 6

Acht maskierte Promis versuchen sich in die Herzen der Österreicher zu singen und versprechen einen TV-Abend voller Zauber, Musik und Emotion. Welche Stars sich unter den Masken verstecken, das versucht das Ratepanel um Schauspielerin Elke Winkens, Society-Expertin Sasa Schwarzjirg und Ski-Legende Rainer Schönfelder herauszufinden. Tatkräftige Unterstützung bekommen sie in der Premierenausgabe von keinem Geringeren als Ski-Ass Felix Neureuther. Ob es ihnen gemeinsam bei Moderatorin Mirjam Weichselbraun gelingen wird die geheimnisvollen Hinweise mit den unverfremdeten Stimmen während der Songs zu kombinieren und die wahren Identitäten herauszufinden?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer Austria
PULS 4
The Masked Singer Austria

The Masked Singer Austria

Alle 2 Staffeln und Folgen