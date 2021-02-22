Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer Austria

The Masked Singer Austria – 2. Staffel 2. Folge vom 22.02.2021

PULS 4Staffel 2Folge 2vom 22.02.2021
The Masked Singer Austria – 2. Staffel 2. Folge vom 22.02.2021

The Masked Singer Austria – 2. Staffel 2. Folge vom 22.02.2021 Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer Austria

Folge 2: The Masked Singer Austria – 2. Staffel 2. Folge vom 22.02.2021

124 Min.Folge vom 22.02.2021Ab 6

Die Undercoverstars machen es Moderatorin Mirjam Weichselbraun und dem Ratepanel um Schauspielerin Elke Winkens, Society-Expertin Sasa Schwarzjirg und Ski-Legende Rainer Schönfelder nicht leicht, wenn es darum geht ihre wahren Identitäten herauszufinden. Ob der Stargast der zweiten Ausgabe hier Abhilfe verschaffen kann? Denn sie ist bei "The Masked Singer Austria" keine Unbekannte. In der ersten Staffel ließ sie es auf PULS 4 spuken, nun kehrt sie als Ratepanel-Gast zurück: Schauspielerin und "Geistergräfin" Nina Proll wird zur Hobbydetektivin.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer Austria
PULS 4
The Masked Singer Austria

The Masked Singer Austria

Alle 2 Staffeln und Folgen