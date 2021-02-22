The Masked Singer Austria – 2. Staffel 2. Folge vom 22.02.2021 Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Austria
Folge 2: The Masked Singer Austria – 2. Staffel 2. Folge vom 22.02.2021
124 Min.Folge vom 22.02.2021Ab 6
Die Undercoverstars machen es Moderatorin Mirjam Weichselbraun und dem Ratepanel um Schauspielerin Elke Winkens, Society-Expertin Sasa Schwarzjirg und Ski-Legende Rainer Schönfelder nicht leicht, wenn es darum geht ihre wahren Identitäten herauszufinden. Ob der Stargast der zweiten Ausgabe hier Abhilfe verschaffen kann? Denn sie ist bei "The Masked Singer Austria" keine Unbekannte. In der ersten Staffel ließ sie es auf PULS 4 spuken, nun kehrt sie als Ratepanel-Gast zurück: Schauspielerin und "Geistergräfin" Nina Proll wird zur Hobbydetektivin.
Genre:Reality-spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4