The Masked Singer Austria – 2. Staffel 3. Folge vom 01.03.2021Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Austria
Folge 3: The Masked Singer Austria – 2. Staffel 3. Folge vom 01.03.2021
115 Min.Folge vom 01.03.2021Ab 6
Sieben maskierte Undercoversänger sind bei Moderatorin Mirjam Weichselbraun noch im Rennen um die #TMSA-Trophäe. Doch für welches Kostüm ist der Traum am kommenden Montag in der neuen Ausgabe von "The Masked Singer Austria" auf PULS 4 vorbei? Trotz scharfem Auftritt zum "Time Warp" aus der Rocky Horror Picture Show musste sich "Schaf" Nicole Beutler" am vergangenen Montag demaskieren. Auf die Spur ist ihr dabei aber keiner gekommen. Ob das Ratepanel auch bei den weiteren Undercoversängern im Dunklen tappt?
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The Masked Singer Austria
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-2: ProsiebenSat.1 PULS4