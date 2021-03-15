Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer Austria

The Masked Singer Austria – 2. Staffel 5. Folge vom 15.03.2021

PULS 4Staffel 2Folge 5vom 15.03.2021
The Masked Singer Austria – 2. Staffel 5. Folge vom 15.03.2021

The Masked Singer Austria – 2. Staffel 5. Folge vom 15.03.2021Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer Austria

Folge 5: The Masked Singer Austria – 2. Staffel 5. Folge vom 15.03.2021

131 Min.Folge vom 15.03.2021Ab 6

Am Montag, dem 15. März geht das große Wettsingen bei "The Masked Singer Austria" weiter. Nur mehr 5 Kostüme gilt es damit für das Ratepanel rund um Society-Expertin Sasa Schwarzjirg, Schauspielerin Elke Wilkens und Ski-Legende und "Karpfen-Diva" Rainer Schönfelder sowie Moderatorin Mirjam Weichselbraun zu enttarnen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer Austria
PULS 4
The Masked Singer Austria

The Masked Singer Austria

Alle 2 Staffeln und Folgen