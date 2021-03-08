The Masked Singer Austria – 2. Staffel 4. Folge vom 08.03.2021Jetzt kostenlos streamen
Folge 4: The Masked Singer Austria – 2. Staffel 4. Folge vom 08.03.2021
Folge vom 08.03.2021
„Wildschwein“ Klaus Eberhartinger, „Schaf“ Nicole Beutler und zuletzt „Germknödel“ Roberto Blanco mussten schon beim großen PULS 4-Promirätseln bei „The Masked Singers Austria“ ihre Masken fallen lassen. Damit steht am Montag, dem 8. März, das große Wettsingen um den Einzug ins Semifinale bei "The Masked Singer Austria" an. Nur mehr sechs Kostüme gilt es damit für das Ratepanel rund um Society-Expertin Sasa Schwarzjirg, Schauspielerin Elke Wilkens und Ski-Legende und "Karpfen-Diva" Rainer Schönfelder sowie Moderatorin Mirjam Weichselbraun zu enttarnen. Hilfe bekommen sie diesmal von Stargast und Musiker Josh.
