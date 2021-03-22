Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer Austria

The Masked Singer Austria – 2. Staffel 6. Folge vom 22.03.2021

PULS 4Staffel 2Folge 6vom 22.03.2021
The Masked Singer Austria – 2. Staffel 6. Folge vom 22.03.2021

The Masked Singer Austria – 2. Staffel 6. Folge vom 22.03.2021Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer Austria

Folge 6: The Masked Singer Austria – 2. Staffel 6. Folge vom 22.03.2021

117 Min.Folge vom 22.03.2021Ab 6

Das große Finale der lustigsten und liebenswertesten Show "The Masked Singer Austria" steht an. Und damit auch die Demaskierung der drei Finalisten. Wer singt sich in die Herzen der ÖsterreicherInnen und sichert sich den #TMSA-Titel? Kann das Ratepanel die Undercoverstars noch vor ihrer Enttarnung entlarven? Und wer, wenn nicht der erste "Masked Singer Austria"-Titelträger, der "Yeti" alias Nadine Beiler könnte hier besser Abhilfe verschaffen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer Austria
PULS 4
The Masked Singer Austria

The Masked Singer Austria

Alle 2 Staffeln und Folgen