The Masked Singer Austria – 2. Staffel 6. Folge vom 22.03.2021
The Masked Singer Austria
Folge 6: The Masked Singer Austria – 2. Staffel 6. Folge vom 22.03.2021
117 Min.Folge vom 22.03.2021Ab 6
Das große Finale der lustigsten und liebenswertesten Show "The Masked Singer Austria" steht an. Und damit auch die Demaskierung der drei Finalisten. Wer singt sich in die Herzen der ÖsterreicherInnen und sichert sich den #TMSA-Titel? Kann das Ratepanel die Undercoverstars noch vor ihrer Enttarnung entlarven? Und wer, wenn nicht der erste "Masked Singer Austria"-Titelträger, der "Yeti" alias Nadine Beiler könnte hier besser Abhilfe verschaffen?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4